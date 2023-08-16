مياه الشرب بسوهاج تطلق مسابقة في مجال تنمية مهارات السلامة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل عدة 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والتعامل مع الحريق.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة انه تعقد فعاليات المسابقة فى الفترة من 15 أغسطس حتى 6 سبتمبر القادم من العام الجارى ويشارك فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن 19 فريقا وفى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم 11 فريقا وفى مجال منافسات المهارات الفردية للكلور يشارك 30 متسابقا وفى مجال منافسات محترفى التعامل مع تسرب الكلور 3 فرق .

وبحسب كامل يشارك فى مجال التعامل بامان داخل الاماكن المغلقة 16 فريقا وفى مجال منافسات المهارات الفردية للسيبيا 16 مشاركا وفى مجال منافسات محترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة 3 فرق وفى مجال التعامل مع الحريق يشارك 18 فريقا بإجمالى 116 فريقا يشارك بهم 305 متسابقين فى 8 منافسات.

وأشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية أن فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تأسيسه على أحدث النظم لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وانه شارك فى اليوم الأول ٦ فرق للتسابق حول التعامل مع اسطوانات غاز الكلور ١ طن وأن كل فريق يضم ٦ مشاركين يمثلون محطة مياه البلينا السطحية ومحطة مياه سوهاج غرب ومحطة مياه المراغة السطحية ومحطة معالجة صرف صحى الكولا ومحطة مياه اخميم السطحية ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر المدمجة.