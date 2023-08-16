إنشاء 180 منزلا بدويا بقرى النقب والرويسات والجبيل بجنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ومنها مناقشة خطة الجهاز في مدن جنوب سيناء ومنها رصف وإنارة طريق حمام موسى، وطريق مدخل مدينة دهب، وإنشاء 60 منزلا بقرية النقب بطابا، و60 منزلا بقرية الرويسات بشرم الشيخ، و60 منزلا بقرية الجبيل بطور سيناء وتنفيذ القرية التراثية بمحكى الجبيل، ومد التيار الكهربي إلى بعض التجمعات ومنها عرب العليقات ووادي معين ووادي مجيرح، وإنشاء دار مناسبات للسيدات بوادي مجيرح ودراسة إنشاء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لاستغلال ثرواتها المحجرية وتوفير فرص عمل للشباب وكذا التوسع في استصلاح الأراضي بمدينة طور سيناء، ودفع العمل بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.

وحث المحافظ على أهمية ضرورة إنهاء خطة التعمير في مواعيدها المقررة لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء .

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظه، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء.