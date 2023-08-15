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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يعلن تعاقده مع ميدو مصطفى لاعب أسوان في الميركاتو الصيفي

سموحة يتعاقد مع ميدو
سموحة يتعاقد مع ميدو مصطفى لاعب أسوان في الميركاتو الصيفي
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أعلن مسئولو نادي سموحة ،برئاسة محمد فرج عامر ،عن التعاقد  ميدو مصطفى ،لاعب أسوان، لمدة ثلاث مواسم ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار خطة تدعيم الميركاتو الصيفي لفريق الكرة ،ضمن استعدادات الموسم الجديد.

ويواصل الفريق السكندري ،بقيادة أحمد سامي ،تدريباته الجماعية ،على ملعب النادي ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،إجراء قرعة منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد .

ومن المنتظر أن يخوض سموحة عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد .

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