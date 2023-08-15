باهر المحمدي ينضم إلى المصري البورسعيدي لثلاث مواسم

توصل نادي المصري لاتفاق نهائي بشأن ضم باهر المحمدي لتدعيم دفاعات الفريق بداية من الموسم المقبل.

المصري البورسعيدي أتم اتفاقه لضم باهر المحمدي بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

واتفق الفريق مع مدافع الإسماعيلي على كافة الشروط الشخصية.

وافق الإسماعيلي على إتمام الصفقة بعد الحصول على 20 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في التعاقد.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.

المصري سبق واتفق مع الإسماعيلي على دفع 14 مليون بالإضافة لتخلي اللاعب عن باقي مستحقاته البالغة 6 ملايين جنيه.

الإسماعيلي عاد بعدها وطلب الحصول على المبلغ كاملا، على أن يسوي مستحقات باهر المتأخرة بعد ذلك.