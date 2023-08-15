سفير الهند يشيد بتطور العلاقات مع مصر عقب زيارة الرئيس السيسي إلى نيودلهي

أشاد سفير الهند بالقاهرة، اجيت جوبتيه، اليوم الثلاثاء، بتطور العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر، وخاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي، في يناير الماضي، والتي أعقبها زيارة وزيري الخارجية والدفاع الهندي، وكذلك اتفاق رفع مستوى العلاقات بين البلدين الشراكة الاستراتيجية، الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير، اليوم، خلال الاحتفال، الذي أقامته السفارة؛ بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للهند.

ووصف العلاقات بين مصر والهند بأنها "قوية".. لافتا إلى أن الدولتين ترتبطان بعلاقات استراتيجية، ويشهد التعاون تطورا خاصة في المجال الاقتصادي والتعاون والعسكري بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الهندية التي ترغب في الاستثمار بمصر، وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال الكيماويات وصناعة السيارات.

وأضاف سفير الهند "أننا نحتفل اليوم بالذكرى 77 لاستقلال الهند، التي تتمتع باقتصاد جيد، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالميا، متوقعا أن تصبح بلاده خلال 7 أو 8 من أكبر الدول في العالم اقتصاديا".. مشيرا إلى أن بلاده تعد رائدة في عدة مجالات مثل الفضاء.