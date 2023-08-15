تعرف على سبب رحيل طارق يحيي عن منصبه بقطاع الناشئين في الزمالك

رحل طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق، منذ ساعات قليلة عن منصبه داخل النادي الأبيض بالعمل مديرا لقطاع الناشئين ورئيس قطاعات الكرة بالنادي.

وأكد مصدر بالنادي الأبيض، أن رحيل يحيي جاء بعد صدام قوي مع مرتضي منصور رئيس الزمالك الصادر حكم ضده بعزله ويدير النادي من الخارج بالتنسيق مع مجلس الإدارة الحالي .

وجاء سبب الصدام بعد تسريب صوتي للكابتن طارق يحيي انتقد فيه مجلس إدارة الزمالك الحالي، وأن القرارات يتم اتخاذها بشكل فردي دون الرجوع لأصحاب المناصب المختلفة بالنادي، كما أكد يحيي خلال التسجيل الصوتي أن هناك بعض الأمور التي تحدث داخل الزمالك غير راض عنها .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.