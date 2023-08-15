"الحرية للإبداع" يعلن فتح باب الالتحاق بالدفعة التاسعة لاستوديو الممثل

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة إيناس دياب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فتح باب التقديم للالتحاق بالدفعة التاسعة من استوديو الممثل المجانية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويشرف عليها المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح.

تتضمن شروط الالتحاق الآتي: تحضير مشهد باللغة العربية وآخر باللهجة العامية المصرية، وإجتياز الاختبارات التى ستبدأ يوم 2 سبتمبر المقبل، ويعلن جدول الاختبارات على الموقع الرسمي لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وعلى الصفحة الرسمية لمركز الحرية على الفيسبوك، وأن يكون سن المتقدم من 16 حتى 40 سنة، والإلتزام بالحضور طوال فترة التدريب، وترسل استمارات الاشتراك حتى 30 أغسطس الجاري.

والتقديم من خلال الرابط التالي: https://www.ebdaaalex.gov.eg/?q=content%2F%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84&fbclid=IwAR2r_U-QdI5xiuF44VLgK_vRXNYURNTCeci4rrqj7oqHJKH-DbxrzSJ5avw