"تعليم القاهرة" تبدأ تنفيذ برنامج بناء قدرات المدرسين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برنامج بناء قدرات المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتنفيذ مشروع “بيئة أكثر أمانا للأطفال”.

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف إنتصار عسران مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

ويأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة أسماية ASMAE لتنفيذ مشروع تحت عنوان “بيئة أكثر أمانا للاطفال”

الهدف من المشروع، تحسين خدمات حماية الأطفال المهمشين الذين يعيشون فى مناطق

“منشأة ناصر _ عزبة النخل _ المرج” بالقاهرة وهى من الأماكن العشوائية التي تحتاج إلى تطوير شامل .

وترغب المؤسسة فى تنفيذ مجموعة التدريبات التى تستهدف 4 مدارس بإدرات (منشأة ناصر _ المرج)، وتم البدء بالتدريب على مدارس منشأة ناصر على أن يتم الاستمرار لمدارس المرج، وذلك على النحو الآتي:_

إدارة منشأة ناصر التعليمية :-

- مدرسة الجبرتى الابتدائية المشتركة

- مدرسة السادات الإعدادية بنات

إدارة المرج التعليمية :_

- مدرسة الشرفا الاعدادية بنات

- مدرسة محمد نجيب الابتدائية

الفئة المستهدفة للتدريب فى المرحلة العمرية مابين 30_55 عاما

ويتم التدريب بمقر المؤسسة ( أسماية) بمصر الجديدة

تم مناقشة عدة محاور كالآتي :

- تأهيل المعلمين وفرق العمل بالمدارس وتزويدهم بالمعارف ذات الصلة وسياسات الحماية لبناء قناعات حول أشكال الإساءة المختلفة للحد منها .

- بناء معارف حول المبادئ العامة لسياسات الحماية مثل مبدأ الشفافية والخصوصية والسرية

- تفعيل نظم الحماية وتشمل عمليات التوظيف للمعلمين والخدمات المساعدة وأهم بنودها اختبارات الثبات الإنفعالي والإتزان النفسى للمتعاملين مع الأطفال.