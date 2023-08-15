اليوم.. حفل توقيع لكتاب "الأستاذ.. سيرة ومسيرة" للكاتب جمال عبد الناصر

يشهد اليوم الثلاثاء، حفل توقيع لكتاب "الأستاذ.. سيرة ومسيرة" للكاتب جمال عبد الناصر على هامش "معرض الساقية للكتاب" فى دورته الثالثة عشرة، وتقام ندوة ولقاء مفتوح مع الفنان محمد صبحي بحضور المهندس محمد الصاوي، مع جمهور المعرض.

ويحمل الكتاب أسرار وقصص وحكايات جديدة، ويقدم من خلاله الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر سيرة ومسيرة الفنان والنجم الكبير محمد صبحي منذ البدايات وحتي اللحظة الآنية، وداخل الكتاب تحليل لمنهجه في المسرح، وتتبع مستفيض لتاريخ فرقته المسرحية، وهي أقدم وأكبر فرقة فهي ممتدة لأكثر من "50 عاما"، بالإضافة لقراءة نقدية جديدة للكثير من أعماله المسرحية، ويتضمن الكتاب فصلا كاملا عن علاقته بالراحل لينين الرملي وكيف كونا تيارا مسرحيا جديدا في المسرح المصري، كما يتضمن الكتاب خطته لإصلاح حال المسرح المصري، وهناك فصل كامل يحمل شهادات عنه من كبار الفنانين والنقاد والشعراء والمثقفين الكبار من مصر والدول العربية الشقيقة كالجزائر والكويت والعراق والأردن، وملحق صور بالألوان به الكثير من الصور النادرة والجديدة التي تنشر لأول مرة.

وعرض الفنان الكبير محمد صبحي مؤخراً، مسرحية عيلة اتعملها بلوك، وهو عمل كوميدي غنائي استعراضي، وشاركه فى بطولة المسرحية كل من الفنانة وفاء صادق، وأيضًا فرقة استوديو الممثل: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هاني، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.



وتستعد ساقية عبدالمنعم الصاوى لافتتاح "معرض الساقية للكتاب" فى دورته الثالثة عشر فى الفترة مابين 13 إلى 19 من أغسطس بقاعة النهر من الثانية عشراً وحتى التاسعة مساءً. وستشهد أيام المعرض العديد من المفاجآت والأنشطة المختلفة فبالإضافة لمعرض مفتوح للكتب سيتم تنظيم حفلات توقيع الكتب والندوات وورش العمل والمسابقات الثقافية.