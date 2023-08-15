محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمحور ميت خاقان الجديد

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة صباحية بنطاق حي شرق شبين الكوم، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بمحور ميت خاقان الجديد بطول 950 مترا.

ويأتي هذا في ضوء الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لخلق محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام للعاصمة، بحضور مدير مديرية الطرق، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة .

حيث تابع المحافظ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالمحور الجديد بداية من ميدان عايدة حتى محور صلاح خطاب، وأوضح مدير مديرية الطرق، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف المتكاملة بالمحور والتي تتضمن أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار، مؤكداً أنه بفضل رؤية وجهود محافظ المنوفية فقد تم تبني خطة طموحة لإنشاء محاور مرورية جديدة كشرايين تنموية للعاصمة تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/ 2024 بمختلف القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع الطرق لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التجارة الداخلية بين مراكز ومدن المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

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