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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الجيش الروسي يحتفظ بـ 13 سفينة حربية في البحر الأسود

الجيش الروسي
الجيش الروسي
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أعلنت رئيسة المركز الصحفي لقيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك صباح اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بـ 13 سفينة حربية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ "الأدميرال ماكاروف".
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هومينيوك قوله - في تصريح له - "يحتفظ الروس إجمالا بـ 13 وحدة في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ "أدميرال ماكاروف"، وهناك سفينة واحدة في بحر آزوف تسيطر على الوضع حول مضيق كيرتش".
وأضافت المسئولة الأوكرانية أن الروس يكثفوا من جهودهم لإبقاء سكان أوكرانيا في حالة تأهب. وقاموا قبل حلول ظلام ليلة أمس بإطلاق حاملة صواريخ تقل 8 صواريخ. وهي سفينة الأميرال ماكاروف في منطقة أوديسا في اليوم السابق وبدأت خدمتها الليلة الماضية. لكن يظل اعتمادهم في شن الهجمات ضد أوكرانيا على استخدام حاملات الصواريخ المحمولة جوا".
 

الجيش الروسي حاملة صواريخ البحر الأسود