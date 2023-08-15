انقلاب سيارة ملاكي ومصرع قائدها أعلى الطريق السياحي بالجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي اتجاه المنيب نزلة المنصورية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق السياحي اتجاه المنيب نزلة المنصورية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.