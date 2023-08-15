الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية والعظمى 33 درجة مئوية.. بالفيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في الشعور بالتحسن في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الأجواء صيفية معتدلة خلال فترات النهار والليل، ومازلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

كما أن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء واحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبري من المتوقع أن تصل إلى 33 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تصل إلى 35 درجة، وبالتالي الطقس خلال فترة الظهيرة حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت، أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ونشعر بها أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، موضحة أن الأجواء معتدلة تمامًا معظم أنحاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية بسرعات ما بين 30 إلى 35 كم في الساعة.