كونتكت المالية تحقق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من 2023

أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج الأعمال المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب 47% و53% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2023 كما ارتفع بنسب سنوية 37% و48% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2023.

وصاحب ذلك ارتفاع صافي أرباح قطاع التمويل بنسبة سنوي 71% خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 21% خلال النصف الأول من عام 2023، وارتفع صافي ربح قطاع التأمين بمعدل سنوي 21% خلال الربع الثاني من عام 2023 وبمعدل سنوي 30% خلال النصف الأول من عام 2023. وقد حقق صافي الربح المعدل نموًا سنويًا بنسبة 57% إلى 206 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة 26% ليسجل 384 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

نشاط التمويل

شهدت الشركة نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة 45% إلى 3.8 مليار خلال الربع الثاني من عام 2023، كما شهدت الشركة نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 55% إلى 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مدعومًا بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وشاحنات النقل. ونتج عن ذلك نمو الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 47% إلى 470 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 37% ليسجل 932 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوي 71% إلى 166 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 21% ليسجل 287 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023. وعلى صعيد قطاع التأمين، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 57% إلى 395 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 65% ليبلغ 832 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بفضل النتائج القوية التي حققتها شركتيّ ثروة حياة وثروة للتأمين.

وارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 53% إلى 73 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 48% إلى 155 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أثمر عن نمو صافي ربح القطاع بمعدل سنوي 21% إلى 14 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 30% إلى 38 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق، أعربت الإدارة عن اعتزازها بالنتائج المالية والتشغيلية التي حققها قطاعي التمويل والتأمين خلال النصف الأول من عام 2023 وسط الظروف التشغيلية الصعبة التي واجهتها الشركة منذ بداية العام، حيث تعكس تلك النتائج كفاءة الاستراتيجيات التي تتبناها الإدارة لتعزيز النمو وتعظيم القيمة والحد من المخاطر. فقد حقق قطاعي تمويل السيارات وشاحنات النقل نموًا قويًا ولاسيما تمويل السيارات، في ضوء استفادة القطاعين من التعافي التدريجي لسوقي السيارات وشاحنات النقل بعد تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد في بداية العام، كما واصل قطاع التمويل الاستهلاكي أداءه القوي بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة وزيادة تواجده في السوق مع إطلاق منتجات جديدة.

سعيد زعتر



من جانب آخر واصلت الإدارة تركيزها على تطبيق "ContactNow" الذي تم إطلاقه مؤخرًا، في ضوء تضاعف عدد تسجيلات العملاء على التطبيق خلال نفس الفترة، مما مكن الشركة من خدمة شرائح استهلاكية جديدة وزيادة مشاركة العملاء والحفاظ عليهم، فضلًا عن إتاحة تجربة استخدام تلائم احتياجات جميع العملاء الجدد والحاليين.

قطاع التأمين

واصلت الشركة تحقيق معدلات نمو قوية، مدعومةً بزيادة تواجدها في السوق ونمو المبيعات بين عملاء مختلف قطاعاتها، فضلاً عن المنتجات الجديدة التي أطلقتها خلال العام الماضي. وأخيرًا، نجح قطاع أسواق الدين في إتمام مجموعة من صفقات الإصدار البارزة، بفضل قدرته على التوسع بأسواق ترتيب وإصدار الدين وسط الظروف السوقية الراهنة، مما أثمر عن تعزيز معدلات السيولة بالشركة وتلبية متطلباتها.

منتجات التمويل

مثل قطاعيّ تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي القطاعات الأقوى أداءً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث شهد منتج التمويل الاستهلاكي نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 62% خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 112% خلال النصف الأول من عام 2023، بفضل تحسن قدرة الشركة على جذب العملاء الجدد عبر زيادة عدد نقاط البيع التابعة، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة واستمرار نمو حجم أعمال تطبيق "ContactNow" بعد نقل إدارته إلى شركة "Contact Creditech" خلال النصف الثاني من عام 2022.

وقد واصلت الشركة تحسين وتنويع باقة منتجاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أطلق قطاع التمويل الاستهلاكي منتجات لتمويل الدراجات البخارية والمراكب المائية الشخصية وكذلك تمويل حفلات الزفاف والمناسبات.

كما عقدت كونتكت شراكات مع شركتي "فودافون مصر" و"تيلدا" لتزويد عملائهم بمختلف الحلول التمويلية. ومن جانب آخر، واصلت الشركة استفادتها من نمو شبكة الفروع ونقاط البيع التابعة، والتي تضم حاليًا 94 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك شبكة مكونة من 79 فرعًا متكاملًا و15 نقطة بيع في مواقع استراتيجية.

كما شهد منتج تمويل السيارات نمو حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 103% خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 91% خلال النصف الأول من عام 2023، رغم عدم وصول مبيعات السيارات إلى مستويات السنوات الماضية، مدعومًا بارتفاع أسعار السيارات وزيادة الطلب على حلول تمويلها.

تمويل شاحنات النقل

شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 25% خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 17% خلال النصف الأول من عام 2023 بفضل التوسع بشبكة المعارض التابعة وتنوع باقة المنتجات. أما فيما يخص منتجات تمويل رأس المال العامل، فقد شهدت الشركة تراجع حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 24% خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 7% خلال النصف الأول من عام 2023، نتيجة المنهج الحذر التي تطبقه الشركة في ظل الظروف السوقة الحالية. كما شهد منتج التمويل العقاري انخفاض حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 62% خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 50% خلال النصف الأول من عام 2023، بسبب توقف المبادرة التي أطلقتها الشركة لتقديم حلول التمويل العقاري لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، والتي ساهمت سابقًا في تعزيز معدلات النمو بشكل ملحوظ.

وعلى الصعيد الرقمي، قامت الشركة بتجديد العلامة التجارية لتطبيق "Contact App" وإطلاق النسخة المحدثة منه باسم "ContactNow"، حيث شهدت الشركة إقبالً قويًا على التطبيق خلال النصف الأول من عام 2023 في ضوء ما يوفره من خدمات رقمية متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات المالية للعملاء، فضلاً عما يتميز به التطبيق من تجربة استخدام مثالية. كما يتيح التطبيق موافقات ائتمانية فورية لعملائه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي تعد بمثابة طفرة في السوق المصري، بالإضافة إلى تمكين العملاء من إدارة حساباتهم ومشترياتهم وسداد الأقساط، وكذلك سداد فواتير المرافق والهاتف المحمول وغيرها من خدمات السداد المتنوعة، علمًا بأن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مجموعة من أدوات الادخار والاستثمار للعملاء. وقد بلغ إجمالي عدد تسجيلات العملاء على التطبيق 458 ألف عميل في 30 يونيو 2023، منها ما يتجاوز 154 ألف عملية تسجيل تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري. كما ارتفع عدد الموافقات الائتمانية الممنوحة للعملاء من خلال التطبيق بمعدل سنوي 65% خلال النصف الأول من عام 2023.

نشاط التأمين

ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة بنسبة سنوية 83% إلى 212 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 92% ليسجل 471 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات التأمين الصحي، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانب آخر، شهدت شركة ثروة للتأمين ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 35% إلى 183 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 39% ليسجل 361 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، في ضوء نجاح الشركة خلال الفترة السابقة في زيادة تواجدها بالسوق وإتاحة خدماتها عبر قنوات تجارية مختلفة.

وأخيرًا، شهد موقع "كونتكت كارز دوت كوم" استمرار نمو حجم أعماله، حيث بلغ متوسط عدد مستخدمي الموقع 1.3 مليون مستخدم خلال النصف الأول من عام 2023، بينما ارتفع عدد تسجيلات العملاء بنسبة سنوية 32% خلال نفس الفترة. وقد تمكن موقع "كونتكت كارز دوت كوم" من تطوير خدمة الإعلانات المبوبة المدفوعة، حيث أتاحت له الفرصة لتعظيم الاستفادة من النمو المستمر لسوق السيارات المستعملة المصري، علمًا بأن الشركة قامت بتحديث مجموعة من هذه الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري وتعتزم إضافة مجموعة جديدة من خدمات الإعلانات. كما شهدت الشركة نمو أعمال خدمة وكلاء السيارات، حيث تضاعف عدد الوكلاء والتجار إلى حوالي ثلاثة أضعاف خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تضاعفت الإيرادات المحققة من الوكلاء والتجار المسجلين على الموقع الإلكتروني إلى حوالي أربعة أضعاف خلال نفس الفترة.

ومع مرور النصف الأول من العام الجاري، تؤكد الإدارة على التزامها بتحقيق أهداف الشركة على المديين القريب والبعيد طوال العام، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتوقع استمرارها خلال النصف الثاني من العام. كما تتوقع الإدارة استمرار نمو أنشطة قطاع التمويل الاستهلاكي، مدعومًا بباقة المنتجات المتنوعة التي يقدمها والمنتجات الجديدة التي يطلقها، علمًا بأن القطاع أطلق مجموعة من المنتجات الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري لتمويل المناسبات الاجتماعية والدراجات البخارية والمراكب المائية الشخصية، ويعتزم إطلاق منتجات جديدة أخرى على مدار بقية العام.

علاوةً على ذلك، تعتزم الإدارة مواصلة التوسع بالقدرات الرقمية للشركة وتحسينها بما يساهم في تزويد قاعدة عملاءها المتزايدة بأفضل باقة منتجات وتجربة استخدام، حيث تتطلع الإدارة إلى إطلاق أدوات الادخار والاستثمار للعملاء عبر تطبيق "ContactNow" خلال الفترة المقبلة ضمن باقة الحلول المتنوعة التي يقدمها التطبيق. كما تتطلع الإدارة إلى تعظيم الاستفادة من الخدمة الجديدة Lending as a Service (LAAS) التي أضافتها الشركة مؤخرًا إلى الحلول الرقمية المقدمة، والتي تعد شهادة على القدرات الابتكارية التي تحظى بها كونتكت في السوق المصري. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الإدارة دراسة وتقييم فرص الاستثمار الجذابة التي تساهم في تزويد العملاء بخدمات جديدة وإتاحة سبل مختلفة لتنمية أعمال الشركة. كما تعتزم الإدارة زيادة أنشطة الشركة في كينيا من خلال شركتها التابعة Almasi، والتي تمثل قاعدة للتوسع بأعمال الشركة في أسواق المنطقة والاستفادة من فرص النمو التي تطرحها.