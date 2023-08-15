السفير الروسي لدى واشنطن: نظام كييف يستخدم المساعدات العسكرية الأمريكية لقصف المدنيين

علق السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، على تخصيص الولايات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، معلنًا أن كييف تستخدمها ضد المدنيين والمواقع المدنية في روسيا.

وقال أنطونوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء:"هنا في الولايات المتحدة لا يستطيعون أن يفهموا أن المنتجات القاتلة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي يتم استخدامها بشكل رئيسي من قبل كييف ضد المدنيين والمواقع المدنية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تغرق أكثر فأكثر في المواجهة مع روسيا بأيد أوكرانية وترسل دفعات جديدة من الأسلحة والأموال إلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتأمل بأن يستمر النزاع الأوكراني لفترة طويلة.

على صعيد آخر، قال السفير الروسي إن الولايات المتحدة "تستغل" رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) من خلال "تسييس المناقشات" من خلال إضافة الملفات غير المناسبة إلى جدول الأعمال.

وأضاف " أن الولايات المتحدة بصفتها دولة مستضيفة، تقوم أيضا بالإساءة إلى سمعة المشاركين الروس، حيث لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لممثلي عدد من الوزارات والهيئات، كما تم رصد حالات كثيرة لرفض اتصالنا بالجلسات الرئيسية عبر الفيديو".

وتابع السفير الروسي "نطالب الإدارة الأمريكية بأن تنفذ بشكل مسؤول التزاماتها التي قطعتها على نفسها بمثابة رئيسة المنتدى، كما نصر على منح ممثلينا التأشيرات لدخول الولايات المتحدة في المواعيد التي حددناها، وليس في اللحظة الأخيرة"، معربا عن قلقه إزاء القمة المقبلة للمنتدى التي من المقرر أن تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في نوفمبر المقبل.

