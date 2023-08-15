أبرزها فقدان الوزن.. علامات تحذيرية للكشف عن المرض الخبيث للسيدات

كشفت أم تبلغ من العمر 48 عاما وتعاني من سرطان الثدي 3 علامات تنذر بالإصابة بـ المرض الخبيث وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية .

وتقول الام للصحيفة البريطانية: أنها كانت تستحم في أغسطس 2015 عندما شعرت بكتلة غريبة في صدرها الأيسر لكنها تجاهلتها بسبب انشغالها مع طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات ولكن الأمر تطور أكثر بعد 6 أسابيع حيث تفاجأت إيما بفقدانها 18 كيلوغراما في غفلة منها وإصابتها بحكة عشوائية تحت إبطها حينها قررت زيارة الطبيب.

وأوضحت إيما : أصبحت هزيلة للغاية لم تكن لدي أي فكرة عن أن حياتي على وشك أن تتغير للأسوأ .

وتابعت: نصحتني طبيبتي بإجراء مجموعة كاملة من الاختبارات اختبارات الدم ومسحة عنق الرحم وفحص الثدي وذلك عندما عثرت على الكتلة الغريبة كما أجرت لي التصوير الشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية .

وأشارت إلى أن النتائج ظهرت في نفس اليوم حيث وجدت أنها مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة وكان من اهم العلامات التحذيرية فقدان الوزن بشكل ملحوظ وحكة غريبة فى الابط وكتلة غريبة فى الثدى .

وفى حالة تواجد هذه الاعراض يجب زيارة طبيبكم الخاص .