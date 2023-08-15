وفاة 24 شخصًا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة في الهند

توفي 24 شخصًا على الأقل في الهند، وفُقد عشرات آخرون بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وأفادت السلطات الهندية أن الأمطار الغزيرة تسببت على مدى أيام في وفاة 24 شخصًا وفقدان آخرين، إضافة إلى تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.