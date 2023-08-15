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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة 24 شخصًا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة في الهند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توفي 24 شخصًا على الأقل في الهند، وفُقد عشرات آخرون بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية.
وأفادت السلطات الهندية أن الأمطار الغزيرة تسببت على مدى أيام في وفاة 24 شخصًا وفقدان آخرين، إضافة إلى تدمير جسور ومبانٍ وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش اللتين تقعان في شمال البلاد.

وفاة 24 شخص ا هطول أمطار غزيرة الهند