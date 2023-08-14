نشرة الحوادث| سقوط عصابة سرقة السيارات في السلام.. ضبط المتهم بمضايقة سيدة بسيارته أعلي الطريق الصحراوي

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: سقوط عصابة سرقة السيارات في السلام، حبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس، وضبط المتهم بمضايقة سيدة بسيارته أعلي الطريق الصحراوي .. وإليكم التفاصيل.
حبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس
https://www.albawabhnews.com/4855627
من العجوزة لأبو النمرس.. ضبط المتهم بمضايقة سيدة بسيارته أعلي الطريق الصحراوي
https://www.albawabhnews.com/4855650
حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في عرب أبو ساعد بالصف
https://www.albawabhnews.com/4855505
جرفته المياه.. انتشال جثة طفل غرق في ترعة الكداية بأطفيح
https://www.albawabhnews.com/4855479
سقوط عصابة سرقة السيارات بمنطقة السلام
https://www.albawabhnews.com/4855390