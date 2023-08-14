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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| سقوط عصابة سرقة السيارات في السلام.. ضبط المتهم بمضايقة سيدة بسيارته أعلي الطريق الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: سقوط عصابة سرقة السيارات في السلام، حبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس، وضبط المتهم بمضايقة سيدة بسيارته أعلي الطريق الصحراوي .. وإليكم التفاصيل.


حبس شخصين بتهمة سرقة المساكن في التجمع الخامس
https://www.albawabhnews.com/4855627

من العجوزة لأبو النمرس.. ضبط المتهم بمضايقة سيدة بسيارته أعلي الطريق الصحراوي
https://www.albawabhnews.com/4855650


حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في عرب أبو ساعد بالصف

https://www.albawabhnews.com/4855505

 

جرفته المياه.. انتشال جثة طفل غرق في ترعة الكداية بأطفيح
https://www.albawabhnews.com/4855479

 

سقوط عصابة سرقة السيارات بمنطقة السلام

https://www.albawabhnews.com/4855390

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