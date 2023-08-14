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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإماراتي يبحث هاتفيا مع نظيرته الألمانية آخر التطورات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية الشاملة، وسبل تعزيزها بما يدعم مسارات التنمية في البلدين.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.

واستعرضا التعاون الثنائي في قطاع البيئة والمناخ، وتطرقا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، ودور هذا الحدث العالمي البارز الذي يعقد العام الجاري في مدينة إكسبو دبي في تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وبحثا مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الشراكة الاستراتيجية