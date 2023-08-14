السفير الفلسطيني بالقاهرة: وجود أمن واستقرار بالمنطقة مرهون بإقامة دولتنا المستقلة

توجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، بإسم الدولة الفلسطينية بالشكر والإمتنان إلى القيادة المصرية على استضافة القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، ولدورها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير.

وقال دياب اللوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ينكر السيادة الفلسطينية، مؤكدا أن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية جاءت للتشاور ووضع آليات وخطط للتحرك لخدمة القضية الفلسطينية والأمن والإستقرار في المنطقة.

وتابع السفير الفلسطيني في القاهرة، أن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية منفتحة على العمق العربي، خاصة في تطبيق مبادرة السلام في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود 1967.

وأشار دياب اللوح إلى أن مصر والأردن يتفقان على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.