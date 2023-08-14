العربي للزراعة: العالم غير جاد في تنفيذ الاتفاقية الإطارية للمناخ وخفض الانبعاثات

قال المهندس عوني الكلوب رئيس المنتدى العربي للزراعة، إن الأزمة التي تحاصر العالم الآن تتعلق بالتغير المناخي وبالحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد في العالم.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من عمّان مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول لم تنفذ بنود الاتفاقية الإطارية للمناخ المنبثقة عن مؤتمر باريس، ووصلت خسائر الجفاف في 2022 نحو 40 مليار دولار.

ولفت إلى أن العالم على ما يبدو غير جاد في تنفيذ الاتفاقية الإطارية للمناخ وخفض الانبعاثات، إذن نحن ذاهبون إلى أزمة غذائية لا أحد يعلم مداها، وهناك أنباء عن تدمير البني التحتية في المواني الأوكرانية.



وأوضح أن المنطقة العربية تعتمد بشكل كبير على الحبوب الأوكرانية والروسية، وقمة الجزائر الأخيرة ركزت على الأمن الغذائي، ولا يعقل أن نظل كعرب ننتظر بواخر الحبوب تأتي لنا بالطعام من البحر، وأتمنى أن يكون هناك تحرك جدي من الدول العربية في مسألة الأمن الغذائي.