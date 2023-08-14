هرم هوارة يخطف أنظار الأفواج السياحية بالفيوم "صور"

هرم هوارة الفيوم من أبرز معالم الفيوم الشهيرة، يعتبر هرم هوارة رمزا للحضارة المصرية القديمة وهو يحظى بإقبال من الرواد من مختلف الأماكن للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز كونه أحد الرموز الهامة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

لذلك حرصت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تحت رعاية الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية، جاء ذلك فى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية .

حيث أوضحت الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثرى أن المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم تشهد فى الفترة الاخيرة انتعاشة سياحية كبيرة بزيادة أعداد الأفواج السياحية متعددة الجنسيات.

أوضحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثرى أن منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت اليوم وفداً من فرنسا قاموا بزيارة محافظة الفيوم للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

قام الوفد بزيارة هرم هوارة وأبدى سعادته بزيارة المنطقة الاثرية وأبدى سعادته بحسن إستقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

جاء ذلك في إطار حرص إدارة الوعى الأثرية، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.

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