20 مليون جنيه سنويا لدعم وصيانة الزراعات بشرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية بمكتب الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين؛ وذلك لمناقشة وبحث عدة موضوعات مالية مهمة تتعلق بدعم المشروعات الحيوية بالمحافظة.

ودعمت المالية المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه سنويا لدعم وصيانة الزراعات بمدينة شرم الشيخ، وصدق وزير المالية علي إرسال المبلغ فورا.

وجاء من نتائج اللقاء أيضا دعم المحافظة بمبلغ 3.5 مليون جنيه تمثل نسبة الـ10٪؜ السنوية للسور الامنى، ووجه الوزير بأن يتم ارسال المبلغ فورا للمحافظة، وأيضا دعم المحافظة بمبلغ 5مليون جنيه شهريا للصرف منه على شركة النظافة بشرم الشيخ، كما صدق وزير المالية علي سد الفجوة ما بين ما يتم تحصيله والمصروف شهريا.

وخصصت المالية للمحافظة مبلغ مليون جنيه سنويا للتعاقد مع شركة لصيانة وتشغيل 5 أتوبيسات كهربائي بمدينة شرم الشيخ، ووجه في هذا الشأن بأن يكون التعاقد من الموارد الذاتية للمحافظة وإيراد تشغيل الأتوبيسات.

حضر الاجتماع كل من اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب هيثم سالم وكيل وزارة المالية بالمحافظه، وطارق عبدالله، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة وأحمد فؤاد مدير عام الحسابات بالمحافظة.