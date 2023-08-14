صور.. محسن منصور ينتهي من " الليلة كبيرة" ب "لوك" جديد

انتهى الفنان محسن منصور من تصوير مشاهده بمسلسل “الليلة كبيرة” الذي يقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وظهر محسن منصور في كواليس العمل بلوك مختلف وعبر عن سعادته بخوض هذه التجربة الكوميدية التي قال عنها، في بيان صحفي، أن كافة أبطال العمل سيظهروا لجمهورهم بشكل جديد ومختلف تماما وأنهم حرصوا على تقديم وجبة كوميدية دسمة للجمهور.

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.