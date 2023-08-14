بالفيديو.. السيسي يستقبل العاهل الأردني في مطار العلمين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمطار العلمين الدولي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، والذي يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، التي ستُعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك بحسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في مقطع فيديو لها، اليوم الاثنين.

صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.