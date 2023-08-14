إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بأطفيح

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بمنطقة عرب الشاويشة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي الرائد عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة عرب الشاويشة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسكيل نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.