تنسيق الجامعات 2023|أماكن شاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية.. تعرف عليها

أعلن دكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة لشعبة علمي علوم بالمرحلة الثانية، في كليات الطب البيطري والتمريض والزراعة، والحسابات والمعلومات والذكاء الإصطناعي وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والأثار وجميع الكليات النظرية مثل الآداب والحقوق والخدمة الأجتماعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان نتيجة المرحلة الأولي للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، بحضور السيد عطا المشرف علي مكتب التنسيق، ودكتور عادل عبدالغفار المستشار والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزراة.

وانطلقت المرحلة يوم السبت الماضي الموافق ٥ أغسطس وتم مدها من الاربعاء موعد انتهاء المرحلة الموافق ٩اغسطس حتي يوم الخميس الموافق ١٠اغسطس ذلك فقا للحد الأدنى التالي :

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.