أشتية: تعيين السعودية سفيرا لدى فلسطين يحمل دلالات سياسية مهمة

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في مدينة رام الله اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال.

وفي شأن آخر، أثنى رئيس الوزراء على إعلان الحكومة الأسترالية اعتبار أن "الأراضي الفلسطينية محتلة" بما فيها القدس الشرقية، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" حسب القانون الدولي، مؤكدا أن هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأعرب عن تطلعه إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين.