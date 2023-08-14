مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 10:51 ص

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.