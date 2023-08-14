البرهان: حميدتي وأعوانه ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إن محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع وأعوانه يزيفون الحقائق تحت لافتة الدعم السريع، مضيفا أن حميدتي يريد الهيمنة على مقدرات السودان تحت شعار الحكم المدني.

وأكد البرهان، في كلمته اليوم الاثنين، نقلتها فضائية العربية، أن حميدتي وأعوانه ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب، مشيرا إلى أننا نؤكد للشعب أن القوات المسلحة ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون.

ولفت البرهان، إلى أننا نعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات، موضحا أننا نريد جيشا واحدا خاليا من أي تشوهات.