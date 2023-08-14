تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 458 شاحنة و 144 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنات و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS وعلي متها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة SUVERI-REIS وعلي متنها 18500 طن سكر تصدير الي السودان ، بينما غادر الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و 155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة و سينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكب بموانيها .

