ads
الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 458 شاحنة  و 144 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنات  و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة . 
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS  وعلي متها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة  SUVERI-REIS  وعلي متنها 18500 طن سكر تصدير الي السودان ، بينما غادر الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000  طن بضائع و 155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة و سينا  . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكب بموانيها .
 

بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر