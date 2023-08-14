أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 458 شاحنة و 144 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنات و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة .
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS وعلي متها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة SUVERI-REIS وعلي متنها 18500 طن سكر تصدير الي السودان ، بينما غادر الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و 155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة و سينا .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكب بموانيها .
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تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 458 شاحنة و 144 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنات و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 458 شاحنة و 144 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنات و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة .