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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استدعاء شهود العيان في قيام سائق بإشعال النار بمنزل شقيقته

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستدعاء شهود العيان في واقعة قيام سائق باشعال النيران في منزل شقيقته بعين شمس مما اسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة 9 آخرين لسماع اقوالهم.  

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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