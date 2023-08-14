السودان.. استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لليوم الرابع

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن الاشتباكات مستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع في نيالا لليوم الرابع.

كما أفاد مراسل العربية، بأن المستشفيات في نيالا استقبلت أكثر من 250 إصابة بالرصاص وشظايا قذائف.

وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، مما ينذر بمزيد من المعاناة الإنسانية للسكان الذين فر الآلاف منهم من القتال.

وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي، إن المواجهات بين الطرفين أدت إلى إغلاق سوق الشعبية في المدينة بالكامل، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أنها خلفت قتلى وجرحى.