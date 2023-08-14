وزير الأوقاف يعتمد 8 مساجد جديدة بمحافظات مختلفة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ثمانية مساجد جديدة بمحافظات مختلفة جرى حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من بينهم مسجد المصطفى بمدينة السلام شرم الشيخ؛ ليصبح إجمالي ما جرى اعتماده ( 21 ) مسجدًا حتى تاريخه، بناءً على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، كما حصل إمامه الشيخ محمد الشاذلي على المركز الثالث في مسابقة الخطيب المثالي لهذا العام ٢٠٢٣.

والمساجد الجديدة التي حصلت على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي هي:

1. التوبة بدمنهور - البحيرة - الفئة (أ)

2. عبد المجيد قادوس- المحلة الكبرى - الغربية - الفئة (أ)

3. المصطفى بشرم الشيخ - جنوب سيناء - الفئة (أ)

4. العباسي بمدينة بور فؤاد - بور سعيد - الفئة (أ)

5. فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة - القاهرة - الفئة (أ)

6. المصطفى بمدينة الملك عبد الله - السويس - الفئة (أ)

7. الروضة – ميت غمر - الدقهلية - الفئة (أ)

8. الفتح - الاستاد - كفر الشيخ - الفئة (أ)

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

من جانبه وجه الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي اختياره الموفق لمسجد المصطفى بشرم الشيخ واعتماده ضمن مساجد الجوده وحصول المسجد علي شهادة ضمان الجوده والاعتماد في المجال الدعوي الفئه (أ ) ليصبح إجمالي المساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجوده بجنوب سيناء ( ٣ ) مساجد فخدمة بيوت الله شرف وعمارتها علامة الإيمان وهي : مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، والروضة بطور سيناء، وأخيرا مسجد المصطفى بشرم الشيخ.

51297183_2268626500023921_3533802913946140672_n

367422646_783578333779826_3759427109180023936_n