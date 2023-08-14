«الكهرباء» تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك وتشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار

ناشدت وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة الاستمرار في ترشيد الطاقة والمساهمة بفاعلية فى جهود الدولة لتوفير التيار واستقراره لكافة المواطنيين خاصة فى فترة ما بعد الغروب ولمدة ساعتين حتى لا يضطر مركز التحكم لتخفيف بعض الأحمال لحماية الشبكة الكهربائية.

في حين ارتفع الاحتياطي الفائض في الشبكة الكهربائية الموحدة للجمهورية لأكثر من 13 ألف ميجاوات وانخفض العجز فى قدرات توليد الكهرباء المتاحة ومتطلبات الاستهلاك إلى حوالى 1500 ميجاوات مع انخفاض درجات الحرارة ووصول الاستهلاك إلى حوالى 33 ألف ميجاوات مما أدى لتقليل فترات تخفيف الأحمال فى الوقت الذى كثف فيه قطاع الكهرباء الإجراءات بتوفير أعلى قدر ممكن لاستقرار التيار للمواطنين وكافة الاستخدامات التنموية الأخرى فى ظل الإمكانات المتاحة من الوقود.

وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على أهمية التعاون من جانب المواطنين لتجاوز هذا الظرف الاستثنائى الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة واستخدام المكيفات ووصول معدلات الاستهلاك لمستويات قياسية، مؤكدًا أن قدرات التوليد المتاحة بالشبكة القومية تزيد بأكثر من 25 % عن أعلى معدل للزيادة كان يتوقع الوصول له مع الأخذ فى الاعتبار التاثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة على مكونات الشبكة حيث تنخفض كفاءة المهمات مع الحرارة الشديدة، مؤكدًا علي عمل كافة قيادات القطاع على ترشيد الموارد من الوقود بعدم اللجوء للتشغيل الوحدات القديمة ذات الاستهلاكات العالية والعمل على الحفاظ على موارد الدولة من الغاز والمازوت والسولار.

وشدد الوزير على قيادات القطاع ورؤساء الشركات بضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتوفير كافة المعلومات للمواطنين عن الترشيد وطرقة دون التأثير على تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات على سارق التيار والتوسع فى تركيب العدادات بدلا من الممارسات وتشجيع المواطنين على تركيب خلايا شمسية أعلى منازلهم لتوفير جزء من احتياجات الاستهلاك.

أشارت القابضة للكهرباء على أهمية تطبيق برامج الترشيد باعتباره الاستثمار الأوفر والأسرع ذات جدوى اقتصادية وعائد للدولة وللمواطن رغم توافر قدرات الكهرباء الكافية بالشبكة القومية التى تم إعادة تاهيلها خلال السنوات التسع الماضية وإضافة حوالى 30 ألف ميجاوات لقدراتها لتصل إجمالى القدرات المتاحة بمحطات التوليد إلى حوالى 60 ألف ميجاوات وبفارق كبير عن ذروة الاستهلاك البالغة 35 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تقوم بأقصى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير التيار بصفة مستمرة خاصة للاستخدامات الاستراتيجية والمخابز ومحطات المياه والصرف وروافع مياه الرى.

أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة التوسع فى الحملات لضبط المخالفين وسارقى التيار وتحصيل مستحقات الدولة، مؤكدًا العمل على تحقيق عدالة تامة بين المواطنين والعمل على مدار اليوم لاستقرار التيار وتوفير متطلبات مرافق الدولة وكل ما يتعلق بالمواطنين، مؤكدًا أن تشغيل أجهزة التكييف عند الدرجة المثلى لحرارة الجسم وهى 26 مئوية والتى تؤدى لخفض معدلات الاستهلاك لأكثر من 30 % وأن ذلك المستوى هو الأفضل لكونه يناسب متطلبات الجسم ويقي الإنسان من العديد من الأمراض.