مصرع شخص وإصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص واشتعاله على طريق مطروح الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص اشتعال النيران فيه على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية الماظة السياحية بالكيلو 35 شرق مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثمان بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى مطروح العام، جثة هامدة لشخص، و14 مصابًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون:

1_ أحمد محمد عبد العزيز 47 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

2_ سمر أحمد طه 30 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

3 _ هانيا تامر محمد 9 سنوات، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

4_ فرح أحمد طه 24 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

5_ هنا أحمد طه 22 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

6_ يوسف أحمد طه 27 سنة، القاهرة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية والحالة العامة متوسطة.

7_ صباح محمد يوسف 55 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

8 _ محمود أحمد طه 27 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

9_ كارما تامر محمد 10 سنوات، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

10 _ حسين مبروك حسين 46 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

11_ عمر هشام طه 22 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

12_ ساجدة تامر محمد 4 سنوات، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

13_ محمد أحمد طه 30 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

14 _ مايكل رأفت عزمي، 26 سنة، القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.