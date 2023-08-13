الأهلي يعلن التعاقد مع مصطفى كيجو لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق السلة

أعلن مسئولو النادي الأهلي، التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب فريق سلة الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي لكرة السلة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” صورة للاعب كيجو وعلق عليها: مرحبا بك في قلعة البطولات، نادي القرن النادي الأهلي.

وأعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن مصطفي كيجو وقع على عقود الانضمام للاهلي لمدة 4 مواسم مقبلة قادما من نادي الشمال القطري.

ولعب مصطفى كيجو ضمن صفوف فريق سلة الزمالك قبل الانضمام لصفوف فريق الشمال القطري في الموسم الماضي، بعد وجود أزمة بشأن مستحقاته المتأخرة مع الفارس الأبيض.

