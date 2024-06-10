بالفيديو.."النرويجي للاجئين": غضب الشارع الإسرائيلي سيستمر بسبب تعقد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

قال أحمد بيرم، مستشار بالمجلس النرويجي للاجئين، إنه لا يعتقد أن يحدث تغيير جذري في الاستراتيجية الإسرائيلية على الأرض في الأسابيع والأيام المقبلة إلا إذا كان هنالك اتفاق سحري لإيقاف حمام الدم في غزة.

وأضاف "بيرم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح جديد"، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الحرب الوحشية ستستمر، لأن هناك استراتيجية إسرائيلية واضحة ومعلنة في رفح الفلسطينية والأصعدة الفلسطينية الأخرى كافة.

وتابع، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن الآن عمليات عسكرية في جميع مناطق قطاع غزة، ولن يحدث تغيير جذري إلا بالضغط المباشر على إسرائيل، وسيستمر غضب الشارع الإسرائيلي في ظل تعقد مسألة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مفسرًا ذلك، بأن الشارع الإسرائيلي يطالب بعودة الأسرى، وهو ما لن يحدث بأساليب عسكرية.