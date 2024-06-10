دراسة تكشف عن أفضل فاكهة لصحة القلب تمنع حدوث تصلب الشرايين

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الوفيات حول العالم، وتتعدد العوامل المساهمة في حدوث هذه الأمراض، منها ما يمكن التحكم فيه عبر تغييرات في نمط الحياة، وخاصة النظام الغذائي. في هذا التقرير، نستعرض دور الطماطم كفاكهة يمكن أن تعزز صحة القلب وتساعد في منع الجلطات.

أهمية النظام الغذائي لصحة القلب

أكدت الدكتورة ديبورا لي أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشارت إلى ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن يتأثر بها النظام الغذائي، وهي: الكوليسترول الضار (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، الإجهاد التأكسدي، وتراكم الصفائح الدموية (التخثر).

قالت لي: "النظام الغذائي مهم جدًا فيما يتعلق بمخاطر القلب والأوعية الدموية، لأنه يؤثر على هذه العوامل الثلاثة. ويتم تناول أنواع مختلفة من الدهون في النظام الغذائي، وكذلك مضادات الأكسدة الموجودة بكميات كبيرة في الفواكه والخضروات".

وأكدت أن النظام الغذائي الغني بالملح والسكر يمكن أن يؤثر سلبًا على نشاط الصفائح الدموية وميلها إلى التجلط.

الطماطم وفوائدها لصحة القلب

تنصح الدكتورة لي بإضافة الطماطم إلى النظام الغذائي اليومي نظرًا لما تحتويه من فوائد صحية. الطماطم غنية بالليكوبين، وهي صبغة حمراء تعتبر من مضادات الأكسدة القوية. وأوضحت لي أن الليكوبين يمكن أن يساعد في منع تصلب الشرايين، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يعمل الليكوبين؟

أوضحت الدكتورة لي أن الليكوبين يعمل على منع أكسدة البروتينات الدهنية في البلازما، مما يعيق تصلب الشرايين. وأشارت إلى دراسات حديثة من عام 2022 أظهرت أن تناول كميات كبيرة من الليكوبين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 14%.

أشكال تناول الطماطم

يمكن للطماطم أن تكون مفيدة للقلب عند تناولها بأشكال مختلفة. سواء كانت طازجة كطماطم كاملة، أو على شكل عصير الطماطم، أو حتى كعجينة الطماطم، فإنها تحتفظ بفوائدها الصحية وتساعد في تعزيز صحة القلب.

علامات وجود مشكلة في القلب

من المهم أن يكون الأفراد على دراية ببعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في القلب، ومنها:

تورم الكاحل

ضيق في التنفس عند صعود السلم

الشعور بالدوار

الأطراف الباردة

ارتفاع ضغط الدم

نبض سريع عند أقل مجهود

خفقان القلب

الأرق

توقف التنفس أثناء النوم

الشعور بالتعب طوال الوقت

يمكن لتغييرات بسيطة في النظام الغذائي، مثل إضافة الطماطم يوميًا، أن يكون لها تأثير كبير على صحة القلب ومنع الجلطات. بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة بانتظام والحد من تناول الدهون الضارة والأطعمة الغنية بالملح والسكر، يمكن لهذه الخطوات أن تسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بها.