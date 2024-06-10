الجيش الروسي يحرر بلدة في دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الحيش الروسي حرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بالتقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة ستارومايورسكويه التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت الدفاع: "تم استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا، وفوديانوي، ونيسكوشنوي، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 140 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر "FH-70" ومدفع "دي-20" ومدفع "دي-30".

وأوضح البيان أن "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121 في مناطق ميرنوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه وأوسوكوروفكا وتياينكا في مقاطعة خيرسون".

وبحسب بيان الدفاع فإن "وحدات من مجموعة "المركز" سيطرت على مواقع أكثر فائدة ودحرت تشكيلات المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورودسكوي، كالينوفو وكارلوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "القوات صدت 5 هجمات أوكرانية، وخسر العدو نحو 345 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان للمشاة القتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وشاحنتان صغيرتان".

