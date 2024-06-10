بالصور.. جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة لعام 2024

احتفلت مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، المستضيفة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية، أول فرع للجامعات الأجنبية في مصر، بتخريج الدفعة الثالثة من طلابها للعام 2024، وذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بعمل أمين مجلس شئون الجامعات الأجنبية، ممثلاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير الكندي بمصر، لويس دوماس، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية، والدكتور رامي سلام، رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والمستشارة الجديدة لجامعة جزيرة الأمير إدوارد، الدكتورة ديان جريفن، وذلك بمقر الجامعة في العاصمة الادارية الجديدة.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت ديان جريفن بالضيوف وبخريجي دفعة 2024، مشيدة بتاريخ الجامعة العريق الذي يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، مشيرةً إلى التزام الجامعة بالتفوق الأكاديمي والتنوع العالمي، وكذلك فخر الجامعة بتقديم أفضل تعليم عالي في فرعها الدولي الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، كما قدمت المستشارة شكرًا خاصًا لكل من ساهم في تنظيم مراسم التخرج.

فيما قدم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بعمل أمين مجلس شئون الجامعات الأجنبية، ممثلاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، التهنئة لجميع الخريجين ووجه تحية خاصة لأولياء أمورهم لدعمهم الكبير، كما أشاد بالبرامج التعليمية المبتكرة التي تقدمها جامعة جزيرة الأمير إدوارد والتي تعد الطلاب لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى زيادة أعداد الخريجين كل عام، بالإضافة لوجود نسبة 10% من الطلاب الدوليين بين الخريجين لهذا العام.

من جانبه، وجه السفير لويس دوماس، السفير الكندي في مصر، التحية للسادة الحضور، وأعرب عن سعادته بإنجاز خريجي دفعة 2024، مشيدًا بتفانيهم وبمجهود أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، كما أكد أهمية التعليم الكندي في مصر، مشيرًا إلى أن التعليم ليس تحضيرًا للحياة بل هو الحياة نفسها، وحث الخريجين على أن يكونوا شغوفين بالعلم مدى الحياة، كما شكر الآباء وأعضاء هيئة التدريس على دعمهم وتفانيهم في تحقيق هذه الإنجازات، وفي الختام، أشاد السفير بجهود مؤسسة الجامعات الكندية في مصر ودورها في تعزيز التعليم الكندي.

فيما أعرب الدكتور رامي سلام، رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر عن فخره بإنجازات الخريجين، مهنئًا إياهم على تخرجهم، ورحب بالضيوف الكرام، مشيرًا إلى التعاون القوي بين كندا ومصر في توفير فرص تعليمية متميزة، كما شكر العائلات وأعضاء هيئة التدريس على دعمهم، وأشاد بجهودهم في توفير بيئة تعليمية استثنائية.

وأشار رئيس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر إلى أنه هناك 25 طالبًا تخرجوا في كندا و50 طالبًا من القاهرة يواصلون دراستهم في كندا، وفي الختام دعا الخريجين إلى تذكر القيم التي تعلموها وشجعهم على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

وتابع، أن جامعة جزيرة الأمير إدوارد تشهد نمواً في أعداد الخريجين في هذه الدفعة، مما يدل على نجاح تجربة الجامعات الأجنبية في مصر، حيث يحمل الخريجون شهادة دولية صادرة من الجامعة الأم في كندا وجهات الاعتماد الكندية، فضلاً عن المجلس الأعلى للجامعات وهو ما يوفر للطلاب فرص عمل فورية سواء داخل مصر أو خارجها.

كما يستقبل فرع الجامعة بالقاهرة عددا من الطلاب الذي سافروا لاستكمال دراستهم بالجامعة الأم في كندا وعادوا إلى مصر خصيصًا لتأدية مراسم التخرج من فرع القاهرة، فيما يعبر عن تواصل الجامعتين ومرونة الإجراءات بهما، ويشجع مزيدا من الطلاب الجدد على الالتحاق بهذا النموذج الذي يجمع بين أفضل ما في الثقافتين الكندية والمصرية.

وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من قيادات شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية استمرارا لتوثيق علاقات التعاون المشترك مع مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، وكان من أبرز الحضوراللواء أحمد فهمي فرج، المدير العام، وكانت المؤسسة قد وقعت بروتوكول تعاون لتقديم منح تعليمية للمتفوقين من أبناء الصعيد ضمن مبادرة "100 مليون حلم" بالتعاون مع شركة العاصمة، حيث يدخل هذا التعاون عامه الثاني بنجاح، ومن أبرز الحضور أيضاً الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والكاتب رفعت فياض، بالاضافة الى ممثلين من السفارة النيجيرية، وعدد من الشخصيات البارزة فى مجال التعليم في مصر، هذا بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المرموقة والبارزة من القطاعات المختلفة والتي تربطها علاقات طيبة مع مؤسسة الجامعات الكندية في مصر.

كما حضر كابتن إيهاب الخطيب، رئيس قناة النادى الأهلى، وممثلين عن الشركة المتحدة للرياضة وذلك استمرارية لتوطيد علاقات التعاون المشترك بين الشركة المتحدة والنادي الأهلي والجامعات الكندية في مصر، حيث تمثل مؤسسة الجامعات الكندية في مصر الشريك التعليمي الحصري للنادي الأهلي، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية والرياضية، ويساهم في إعداد جيل جديد من الطلاب المتفوقين في مجالاتهم.

جدير بالذكر أن الدراسة بفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تضم كلاً من كلية هندسة التصميم المستدام، وتشمل تخصصات الميكاترونكس والطاقة المستدامة، فضلا عن كلية علوم الكمبيوتر والرياضيات، وتشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، وكلية إدارة الأعمال، وتشمل تخصصات المحاسبة، وريادة الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والتنظيم المؤسسي.

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