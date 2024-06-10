الثانوية العامة 2024| محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحان

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين لجان امتحانات الدور الأول لاختبارات شهادة إتمام الثانوية العامة بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 20 يوليو المقبل وذلك للاطمئنان على سير وانتظام أداء الامتحانات وتوافر كافة الإمكانات والإجراءات التأمينية.

رافق المحافظ خلال الجولة حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وعامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث شملت الجولة عدداً من اللجان بمدارس مدينة المنيا للتأكد من تطبيق الإجراءات والالتزام بالتوجيهات لتيسير عملية الامتحانات على الطلاب والمراقبين، وتذليل الإمكانيات اللوجستية، إضافة إلى متابعة آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.

أكد المحافظ، ضرورة التعاون المستمر بين رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية لتأمين اللجان على مدار فترة الامتحانات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أي عقبات، وعدم السماح بوجود أي إشغالات في المحيط الخارجي للجان، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة والتنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب و المراقبين، مشيراً إلى أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية لمديرية التربية و التعليم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول.

ودعا المحافظ جميع الطلاب إلى التركيز والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، مؤكداً أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان، حرصًا على مصلحة الطلاب وسلامتهم.

من جانبه، أوضح حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، ومنع دخول التليفونات وأي وسائل تساعد على الغش، مؤكدا أن جميع اللجان استقبلت الطلاب وسط إجراءات تفتيشية مشددة، وجرى توزيع الأسئلة في الموعد المحدد بجميع اللجان، حيث أن المستهدف اليوم لأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل اللجان 30 ألف و 212 طالباً وطالبة ، على مستوى المحافظة.

وانتهي طلاب الثانوية العامة بالمنيا من أداء امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الرياضية اليوم الإثنين ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا أية شكاوى

كما لم تتلقى عمليات المنيا أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم أو تأخر في اللجان حيث انتظمت جميع اللجان في الموعد المحدد وتم توزيع الأسئلة علي الطلاب وبدأ الطلاب في أداء امتحان المادة الثانية وهي التربية الوطنية.

أدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم الاثنين 10 يونيو بمحافظة المنيا، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

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