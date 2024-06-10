الثانوية العامة 2024.. فرحة تسيطر على طلاب الأقصر بعد أداء أول أيام الامتحانات

عمت حالة من الفرحة والسعادة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، عقب الانتهاء من تأدية امتحانات مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، مؤكدين أن أول أيام امتحانات الثانوية انتهت بسلام.

سهولة الامتحانات

وعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن سعادتهم بسهولة امتحانات التربية الوطنية والدينية، والتي جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي وتم حلها في منتصف الوقت، وناشدوا وزير التربية والتعليم بأن تكون الامتحانات المقبلة سهلة مثلما حدث في امتحاني مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

وكانت لجان امتحانات الثانوية العامة بالأقصر، قد فتحت أبوابها اليوم الاثنين، قبل عقد الامتحانات بساعة زمنية لاستقبال الطلاب وانتهاء أعمال التفتيش حتى يتمكنوا من دخول اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأجرى محافظ الأقصر، جولة داخل مدرستين بنطاق إدارة الأقصر التعليمية، برفقة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها لجنة مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، وتضم 15 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة الأقصر الثانوية بنات وتضم 22 لجنة فرعية، لمتابعة تواجد طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات فى أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

ومن جانبه، صرح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه انطلقت فعاليات ماراثون الثانوية العامة فى 22 لجنة أساسية وفرعية جرى تجهيزها لخدمة 6912 طالبا وطالبة، حيث تضم المحافظة (5154 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم – 389 طالبا وطالبة فى شعبة علمى رياضة – و1369 طالبا وطالبة فى شعبة الأدبى)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الامتحانات.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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