إعدام عجل في الأقصر قبل عيد الأضحى المبارك ما القصة؟

أعلن الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم إعدام عجل زنة 500 كجم بمجزر الحبيل لإصابته بمرض الصفراء وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، وذلك فى ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ولضمان تقديم لحوم ذات جودة عالية للمواطنين.

اشتباه في عجل مصاب بالصفراء

وحول تفاصيل الواقعة، أوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه بعد اشتباه مدير المجزر الدكتور أيمن محمد بأن العجل مصاب بمرض الصفراء، إثر إصابته بطفيليات الدم، أبلغ على الفور وتشكلت لجنة برئاسة الدكتورة وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وتابع، أن تقرير اللجنة أفاد بأن لحوم العجل غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظرا لإصابتها بمرض الصفراء، وتم إعدام العجل كليا وقد تكفل صندوق التأمين على المذبوحات بصرف تعويض للجزار صاحب العجل.

مديرية الطب البيطري تستعد لعيد الأضحى

وفي سياق متصل، كثفت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملات التفتيش وتشديد الرقابة على أماكن تداول اللحوم ومنتجاتها فى إطار استعدادات مديرية الطب البيطرى بالأقصر لأستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتنسيق ما بين كل من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر والدكتورطارق لطفى حامد مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر.

وتشكلت عدة لجان بالأقصر وإسنا والقرنة بمشاركة مديرية التموين وشرطة البيئة والمسطحات بالأقصر للتفتيش على محال الجزارة وبيع اللحوم، وتمت كافة أعمال اللجان بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بمراكز المدن وإدارات التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت أعمال اللجان، عن ضبط إجمالى ٢٨ كيلو لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم متغيرة الخواص الطبيعية، ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية، ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

IMG-20240610-WA0052

IMG-20240610-WA0053

IMG-20240610-WA0054

IMG-20240610-WA0055

IMG-20240610-WA0056

IMG-20240610-WA0057

IMG-20240610-WA0058

IMG-20240610-WA0059