وفد من الـ USAID يتفقد مزارع القمح بقرية العديسات بالأقصر.. صور

أجرى وفد من مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية لمزارع القمح بقرية العديسات بمركز الطود جنوب محافظة الأقصر، ومتابعة ممارسات الزراعة الذكية مناخيا للقمح وتطبيق استخدام السماد البلدي التام التحلل.

واستقبل الوفد، كلاً من علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، بحضور المهندس عابدين علي محمد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس روماني إمساك، مدير إلادارة الزراعية بالطود، وهشام على حسين أبازيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، والمهندس محمد علي عبد العزيز العديسي مسئول بالمشروع.

وتابع الوفد، أداء أنشطة زراعة القمح التي يقوم بها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر، كما قام الوفد بلقاء بعض المزارعين وممثلي النقابات ووزارة الزراعة وموردي المدخلات لتطوير أفضل الممارسات الزراعية للحصول على أعلى إنتاج في المحاصيل الزراعية " القمح " ،وتحويل المخلفات إلى سماد عضوي عالي القيمة الغذائية وتقليل التلوث والانبعاثات الناتجة من حرق المخلفات وزيادة خصوبة التربة نتيجة استخدام الكمبوست، وتقليل انتشار الآفات الزراعية وزيادة العائد نتيجة لتوفير الأسمدة المعدنية المضافة.

كما استمع الوفد، إلى عدد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم تدريبهم سابقًا في المنطقة حول تأثير التدريب الذي قدمه المشروع والدعم الفني والأثر الإيجابي على اعتماد ممارسات زراعة القمح التطبيقية المحسنة وتأثيرها على الإنتاجية والجودة خلال الموسم الماضي.

ويعد مشروع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، بمحافظة الأقصر أحد المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتضمن عدد من المدارس الحقلية للمزارعين القمح في الأقص، حيث تم تدريب 19 مزارعًا جديدًا من أصحاب الحيازات الصغيرة للقمح على الممارسات الزراعة الذكية مناخيًا لزراعة وحماية محصول القمح من خلال اتباع التقنيات والممارسات الذكية المناخية المثلى في الزراعة والري والتسميد والإدارة المتكاملة للآفات والحصاد.

واستطاع المشروع خلال موسم زراعة وحصاد القمح لعام 2023، تقديم المساندة والدعم الفني لإجمالي 11,500 مزارع قمح من أصحاب الحيازات الصغيرة لنحو25,300 فدان في 10 محافظات في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، بمساعدة المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع جمعيات المنتجين وصغار المزارعين.

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