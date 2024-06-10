"الثأر ورحلة العذاب" لقومية المنصورة في ثاني أيام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

شهد مسرح السامر بالعجوزة، تقديم العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب"، في ثاني أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

العرض لفرقة المنصورة القومية، وتدور أحداثه في قالب كوميدي يصور الصراعات التي كانت وما زالت تدور بالمنطقة العربية، من خلال الأمير الشاعر الذي يحاول أن يأخذ بثأئر أبيه الذي خرج عن تقاليد القبيلة، وتتوالى الأحداث.

عبّر المخرج محمد عبد المحسن، عن سعادته بالعمل مع الفرقة العريقة التي تضم قامات فنية كبيرة على مستوى الثقافة الجماهيرية، مشيرا إلى أن عودة المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية بمثابة تتويج كبير من قِبل الإدارة العامة للمسرح لجهود فناني الأقاليم.

أما عن النص فأوضح أنه للكاتب الراحل أبو العلا السلاموني، وتم اختياره إحياءً لذكراه الأولى، وتم تقديمه بشكل جديد في قالب جاد يحترم عقلية المُشاهد.

"الثأر ورحلة العذاب" أشعار مسعود شومان، تأليف موسيقى وألحان عبد الله رجال، تصميم ديكور سمير زيدان، ملابس حسام عبد الحميد، إعداد درامي طارق فراج، وإضاءة محمد الصاوي.

أداء تمثيلي: هالة عيد، أحمد رجب، ياسر موافي، نانسي عبد الله، دعاء عبد الباقي، أسامة فضل، أحمد مصطفى، هبة جمال، محمود عثمان، أحمد أبو العينين، عماد برهوم، إبراهيم كمال، نور فتحي، محمد تركي، أحمد أبو العينين، محمد بحيري، سهيلة أحمد، وصال أشرف، نجاة الشربيني، محمود عثمان، إبراهيم الدسوقي، يوسف صبري، أحمد وائل، هشام محمد، نور محمد، محمد طاهر، مروان تامر، وعبد الرحمن خالد.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي -مدير المهرجان، وبحضور الشاعر مسعود شومان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الاثنين في السادسة مساء العرض المسرحي "إنتر ميتزو" لفرقة كفر الشيخ، قصة الكاتب الفرنسي چان جيرودو، وإخراج أسامة شفيق.

وتقدم فرقة الأقصر العرض المسرحي "شجرة الحياة" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، تأليف وإخراج كرم نبيه.

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