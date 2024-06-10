أهالي غرب سهيل يشكرون الرئيس السيسي على إنشاء محور بديل خزان أسوان

استوقف أهالي قرية غرب سهيل النوبية وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك خلال تفقده محور بديل خزان أسوان لمتابعة جاهزيته للافتتاح خلال الفترة القادمة، حيث قاموا بالترحيب بوزير النقل مطالبين منه نقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تخدم المواطنين ومنها محور بديل خزان أسوان الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشاملة في الصعيد

وأشادوا بهذا المشروع التنموي العملاق الذي سيخدم أهالي محافظة اسوان، كما قدموا الشكر للرئيس للتوجيه بإنشاء مطلعين ومنزلين لخدمة قرية غرب سهيل، والذي كان أحد مطالبهم في زيارة سابقة لوزير النقل للمحور معبرين عن امتنانهم العميق بهذا الاهتمام من الدولة المصرية لكل مايخدم المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.