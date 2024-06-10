غرفة عمليات كفر الشيخ: لم نرصد شكاوي في امتحانات الثانوية العامة

أكد بيان، غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الطلاب، سواء خلال أو وعقب أدائهم مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأضاف البيان أن ، اللجان شهدت متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 25557 طالب وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين، والطلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، الإمتحانات.

وعبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عن فرحتهم لسهولة امتحان مادتي «التربية الدينية، والتربية الوطنية»، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي انطلقت، اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل.