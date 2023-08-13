بالصور.. استمرار منافسات البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في بورسعيد

استمرت منافسات البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة، اليوم الأحد، في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة إفريقية.

وانطلقت الأدوار التمهيدية أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر اليوم، تمهيدًا لحفل الافتتاح الذي سيقام مساء اليوم، حيث تُقام البطولة تحت رعاية رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السرعة، والنائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري.

ومن جانبه أعرب حسام فوزي جبر، المستشار الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة السرعة، عن تفاؤله وترقبه هو وجميع عشاق اللعبة، لانطلاق حفل الافتتاح الذي سيقام مساء اليوم الأحد، في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد.

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