شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع سعر البصل بالأسواق

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية بالقاهرة، السبب الحقيقي وراء موجة الارتفاع في سعر البصل بالأسواق.

قال النجيب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن السوق يشهد ارتفاعا ملحوظا لأسعار البصل، حيث تراوح سعره في سوق الجملة ما بين 15 –18، بينما يتراوح سعره في أسواق التجزئة ما بين 20 - 25جنيها، مرجعا ذلك إلى خفض المساحات المزروعة من المنتج العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المزارعين تجنبوا زراعة البصل في العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من سماد وتقاوي ومبيدات.

وأكد أن التقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها مصر تؤثر علي كفاءة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأضاف النجيب أن حجم الصادرات من المنتجات الزراعية للخارج ارتفعت بنسبة كبيرة هذا العام وبلغت 7 ملايين طن واحتل البصل المركز الثالث من الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن البصل يصدر للدول الأوروبية ودول الخليج وعلي رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وعمان والعراق.

ولفت إلى أن قلة المعروض من سلعة البصل وزيادة الإقبال عليه أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ.

وتابع النجيب: “مواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع المهمة الاستراتيجية تتطلب وقف التصدير للخارج لفترة مؤقتة وخاصة في السلع الاستراتيجية التي يكون عليها إقبال كبير من قبل المواطن، والاهتمام بالمزارعين وتحفيزهم وتبني سياسة زراعية محددة".